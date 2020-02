GF Vip 4: Aristide Malnati ha bestemmiato in diretta? (VIDEO) (Di martedì 11 febbraio 2020) Aristide Malnati ha bestemmiato durante la diretta del Grande Fratello Vip? Nel corso della diretta del Grande Fratello Vip di lunedì 10 febbraio si è parlato di Antonella Elia che ha provato a sedurre Aristide Malnati. Mentre si prepara a rivedere il fidanzato Piero Delle Piane, una clip ha indagato il rapporto tra lei e l’egittologo. Aristide Malnati ha dichiarato di provare molto piacere fisico dopo averla fatto un massaggio al piede. Tra i due c’è solo una simpatia che lui ammesso di non volere entrare in competizione con il fidanzato dell’ex volto di Non è la Rai. Aristide Malnati ha bestemmiato in diretta? È questa la dura accusa che si è alimentata nella notte contro il concorrente della quarta edizione del reality show di Alfonso Signorini. Ovviamente, per ovvie ragioni, non riportiamo la frase pronunciata che ha diviso molto. Continuando a leggere questo ... lanostratv

