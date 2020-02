GF VIP 4, Antonella Elia perdona Pietro delle Piane: "Mi fido di lui, non può avermi tradito" (Di martedì 11 febbraio 2020) Altro che "Me la pagherà"! Antonella Elia fa un passo indietro e la rabbia per il suo fidanzato Pietro delle Piane svanisce non appena l'uomo entra nella casa del Grande Fratello VIP per il chiarimento con la showgirl e spiegare cosa vogliono dire le foto visionate 7 giorni fa dalla concorrente. Pietro infatti era stato beccato in compagnia della sua ex, ieri si è sottoposto alla temuta macchina della verità di Live non è la d'Urso ma dopo aver verificato che molte delle sue risposte si son rivelate false ha definito il macchinario "Una montatura" non appena è entrato nella casa.Antonella chiede il perché degli scatti (non prima di avergli dato un primo lungo bacio): "Quell'incontro è avvenuto per lavoro". Antonella si scioglie: "Non può avermi tradito". Scatta un secondo bacio, si cerca di eguagliare quanto meno il record stabilito qualche settimana fa, tutto sembra risolto in ... blogo

