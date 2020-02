Frattamaggiore, caso sospetto di meningite. Il sindaco: “Nessuna psicosi” (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoFrattamaggiore (Na) – caso sospetto di meningite registrato a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, dove un giovane è stato ricoverato all’Ospedale Cotugno ulteriori per accertamenti. Il ragazzo è uno studente del Liceo Scientifico “Carlo Miranda”. Immediata è scatta la psicosi, ma il sindaco è intervenuto per rassicurare tutta la cittadinanza, consigliando di affidarsi alle sole fonti ufficiali. “Appena saputa la notizia, mi sono preoccupato di contattare i colleghi del Cotugno per avere informazioni più dettagliate – ha spiegato il primo cittadino Marco Antonio Del Prete, medico specialista in Nefrologia – al momento, sembra esclusa la possibilità di una qualsiasi forma bisognevole di particolari misure di controllo e prevenzione. Quindi, anche per rispetto nei confronti del ragazzo e dei suoi familiari, cerchiamo ... anteprima24

Caso sospetto di meningite al liceo Miranda di Frattamaggiore - il sindaco : ‘No allarmismi’ : Un altro Caso sospetto di meningite : uno studente del liceo scientifico "Carlo Miranda " di Frattamaggiore , nel Napoletano, è ricoverato al Cotugno. Il sindaco del comune napoletano ha confermato la notizia ma ha invitato la popolazione a non cedere ai facili allarmismi: "Qualora ce ne fosse la necessità, sarà mia premura tenervi immediatamente aggiornati sugli eventuali ulteriori sviluppi".Continua a leggere

Treni bloccati tra Casoria e Frattamaggiore : sul posto i carabinieri : Tempo di lettura: 1 minutoTreni bloccati da più di un’ora tra Casoria e Frattamaggiore. Il traffico ha rallentato e Trenitalia consiglia di virare su autobus sostitutivi. Sul posto sono giunti i carabinieri per la presenza di un ‘ostacolo’ sui binari. A quanto pare da una prima sommaria ricostruzione, il capotreno avrebbe avvertito un urto durante il suo procedere. L’ipotesi è che si tratterebbe di ferraglia sui ...

zazoomblog : Caso sospetto di meningite al liceo Miranda di Frattamaggiore il sindaco: ‘No allarmismi’ - #sospetto #meningite… - peppinolandolfo : FRATTAMAGGIORE. SOSPETTO CASO DI MENINGITE, IL SINDACO INVITA AD EVITARE ALLARMISMI. IL COMUNICATO… -