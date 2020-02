Francia sotto choc: donna di 39 anni arrestata per l’omicidio della sua bambina (Di martedì 11 febbraio 2020) La vicenda è accaduta in Francia, precisamente ad Angers e si è diffusa in ogni parte del mondo, lasciando migliaia di persone sotto shock. Una madre di 39 anni, è stata accusata dell’omicidio della sua bambina, trovata senza vita il giorno del suo primo compleanno. La scoperta shock del corpicino della piccola Vanille, è stata fatta all’interno di un cassonetto per indumenti. Le autorità sono subito intervenute sulla vicenda e sono riuscite a rintracciare Nathalie Stephan, sua madre. Dopo l’accusa di aver ucciso sua figlia ed un lungo interrogatorio, la donna ha ammesso di averla uccisa e di aver aspettato proprio il giorno del suo primo compleanno per farlo. Dalle indagini è risultato che la 39enne ha dei problemi psichici e che i giudici avevano deciso di dare la bambina in ... bigodino

paul__ante : In the #USA @SenSanders il 'giovane indipendente' socialista avanza, in #Francia @EmmanuelMacron rispolvera l'arsen… - marino29b : RT @Gitro77: Il Paese con più evasione è la Germania con 351 miliardi di euro. Anche Francia e Inghilterra superano l’Italia, secondo uno s… - GhitaIacono : RT @Gitro77: Il Paese con più evasione è la Germania con 351 miliardi di euro. Anche Francia e Inghilterra superano l’Italia, secondo uno s… -