Francia, blogger dissidente ceceno ucciso nella sua camera d’albergo: “Morte violenta, si pensa al movente politico” (Di martedì 11 febbraio 2020) Un blogger ceceno critico del presidente Ramzan Kadyrov, alleato del presidente russo Vladimir Putin, è stato trovato morto in una camera d’albergo di Lille, in Francia. L’uomo, il 44enne Imran Aliev, gestiva il proprio canale Youtube attraverso il quale lanciava accuse e criticava fortemente il governo di Groznyj. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita dal personale dell’albergo entrato nella sua camera e ufficiali francesi hanno dichiarato alla Cnn che la sua è stata “una morte violenta”. Un coltello ritrovato sul luogo del delitto è stato consegnato alla scientifica per ulteriori analisi. Secondo quanto rivelato da fonti investigative al canale americano, Aliev conosceva l’assassino. La direzione dell’hotel nel quale pernottava ha infatti riferito che sono due le persone ad aver effettuato il check-in il giorno in cui il blogger è ... ilfattoquotidiano

