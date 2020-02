Forza Italia non si Lega: “Andremo da soli, per Salvini sarà un massacro” (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – “Se vogliono riconsegnare la Campania alla sinistra facciano pure. Se la Lega rompe gli accordi e pretende la candidatura a presidente, noi non ci stiamo. Ci presenteremo con almeno 5 liste civiche, e li supereremo”. Il big di Forza Italia è furibondo. Il Carroccio ha deciso di infrangere l’accordo nazionale sulle candidature alle regionali, sottoscritto da Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini, e cerca di imporre un proprio candidato (Aurelio Tommasetti o Gennaro Sangiuliano) per la presidenza della Campania. I berluscones, come anticipato ieri da anteprima24.it, non hanno nessuna intensione di rinunciare: “Non accettiamo prepotenze”, aggiunge la nostra fonte, “siamo sempre stati leali, anche perdendo consensi. La Lega si assumerà la responsabilità della sconfitta in Campania. ... anteprima24

