Firenze, tentato stupro e rapina: 30enne pestata finisce in ospedale (Di martedì 11 febbraio 2020) Federico Garau La vittima aveva incontrato il suo aguzzino in un circolo, ed aveva deciso di seguirlo in un altro locale. Durante il tragitto è stata però aggredita dall'uomo che, dopo aver cercato di baciarla, le ha strappato i vestiti per tentare di violentarla: pestata a sangue la 30enne, il soggetto è fuggito coi suoi soldi Nuovo caso di violenza sessuale avvenuto nella città di Firenze, dove una donna di circa 30 anni è stata aggredita in piena notte da un individuo appena conosciuto, il quale ha approfittato del fatto che si trovassero da soli per abusare di lei. Le disperate grida della vittima hanno fortunatamente impedito che lo stupro avvenisse, ma prima di allontanarsi il responsabile è riuscito ad impossessarsi del suo portafogli, scappando con i soldi. A solo un mese di distanza dal violento episodio che aveva visto coinvolta una 32enne fiorentina, assalita in ... ilgiornale

