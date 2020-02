Fiorentina, celebrazione per i 30 anni dalla liberazione di Mandela – FOTO (Di martedì 11 febbraio 2020) Fiorentina, ecco le immagini per la celebrazione dei 30 anni dalla liberazione di Nelson Mandela, prigioniero a Firenze – FOTO Bella inizativa della Fiorentina. La società viola, infatti, ha partecipato alla manifestazione per i 30 anni dalla liberazione di Nelson Mandela. L’occasione è servita anche per ribadire la lotta al razzismo. Il leader sudafricano della lotta contro l’apartheid, trascorse 27 anni rinchiuso in una cella minuscola. Firenze fu la seconda città italiana a conferire la cittadinanza onoraria a Mandela. Alla manifestazione era presente il capitano viola, German Pezzella. 3️⃣0️⃣ anni dalla liberazione di #Mandela, lo sport unito contro il razzismo, insieme possiamo cambiare!@Gpezze #MandelaForum#Madiba30years pic.twitter.com/VAdEAK3QJi — ACF Fiorentina (@acfFiorentina) February 11, 2020 Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Fiorentina celebrazione Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fiorentina celebrazione