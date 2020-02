Fiat Strada - Primo teaser del nuovo modello per il Sud America (Di martedì 11 febbraio 2020) Il gruppo FCA ha rilasciato un Primo teaser del nuovo Fiat Strada, la cui commercializzazione dovrebbe riguardare in via privilegiata i mercati del Sud America. Limmagine consente di intravedere solo alcune delle linee che caratterizzeranno la silhouette del nuovo pick-up, che sfoggerà un look al passo con i tempi: di Primo acchito, infatti, è possibile notare un frontale all'apparenza prominente, integrato a fiancate dalle forme tese e parafanghi particolarmente muscolosi. Il tutto abbinato a dei gruppi ottici che, con ogni probabilità, sfrutteranno grafiche e tecnologie moderne.Gamma articolata. In parallelo allevoluzione estetica labitacolo, progettato per ospitare cinque persone, il Fiat Strada dovrebbe anche ricevere un upgrade finalizzato a incrementare il confort di bordo attraverso allestimenti maggiormente rifiniti e sistemi hi-tech aggiornati. Per quanto concerne laspetto ... quattroruote

