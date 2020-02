Ferrari 2020, diretta presentazione/ Formula 1, streaming video tv: la nuova Rossa (Di martedì 11 febbraio 2020) diretta presentazione Ferrari 2020 Formula 1, streaming video tv: oggi si svela la nuova monoposto Rossa di Sebastian Vettel e Charles Leclerc (11 febbraio) ilsussidiario

ScuderiaFerrari : ?? Domani ?? 11.02.2020 ?? Ore 18:30 CET In diretta dal Teatro Valli vi sveleremo la nostra nuova monoposto ?? Aggi… - SkySportF1 : ? La presentazione della nuova vettura della @ScuderiaFerrari e i test di Barcellona IN DIRETTA ?? Tutti i dettagli… - SkySportF1 : ? Countdown per la presentazione ufficiale ?? Della #Ferrari 2020 #SkyMotori #F1 #Formula1 -