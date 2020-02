Federica Pellegrini, nuovo look: foto (Di martedì 11 febbraio 2020) "Live in multicolor", scrive Federica Pellegrini sul suo profilo Instagram (seguito da oltre un milione di utenti). La campionessa di nuoto si mostra in costume a due pezzi, che mette in risalto il suo fisico definito, e con un nuovo look in testa, caratterizzato da capelli a caschetto castani e rosa.In realtà per la Pellegrini non si tratta di una tinta inedita, considerato che già un anno fa aveva sperimentato il rosa shocking similpunk, definendolo all'epoca "il colore della spensieratezza, della leggerezza, sensazione che provo ogni volta che nuoto in piscina aveva detto" e aggiungendo che "ogni tanto un colpo di testa dà sale alla vita, anche se io resto un pesce di acqua dolce".Federica Pellegrini, nuovo look: foto 11 febbraio 2020 12:48. blogo

