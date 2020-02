Fake – La fabbrica delle notizie torna sul Nove. Valentina Petrini: “Ripartiamo dal coronavirus, un tema sul quale le notizie false arrivano anche dalla politica” (Di martedì 11 febbraio 2020) Fake – La fabbrica delle notizie torna sul Nove dal 12 febbraio 2020 alle ore 23.30 ogni mercoledì. La notizia è vera. L’abbiamo verificata. Perdonateci lo scherzo, ma la trasmissione condotta e ideata da Valentina Petrini – columnist di FQMillennium, L’Espresso e una carriera tv tra Rai, La7 e ora Nove – ha suscitato, giustamente, interesse nel pubblico, che l’ha premiata con ottimi dati d’ascolto, ma anche postulato importanti questioni di metodo proprio per gli addetti ai lavori. Il giornalismo contemporaneo riesce a rendere sempre un servizio autentico e verificato, o talvolta è necessario accendere una luce di riflessione in più per riuscire a farsi largo nel mare delle Fake news, oggi sempre più difficili da stanare? Petrini riparte con la stagione due per continuare la sua arguta e disinvolta perlustrazione. Ci saranno nuovi ospiti in studio, oltre alla presenza fissa ... ilfattoquotidiano

