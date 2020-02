F1, la nuova Ferrari si chiamerà SF1000: questa è la sigla della Rossa che verrà presentata a Reggio Emilia (Di martedì 11 febbraio 2020) Le indiscrezioni alla vigilia, a quanto pare, hanno avuto una conferma. La nuova Ferrari cambierà nome e si chiamerà SF1000. E’ questa la sigla scelta del team di Maranello, in vista della presentazione della monoposto presso il Teatro Valli di Reggio Emilia (ore 18.30). Una scelta giustificata dal fatto che la Rossa festeggerà nel 70° campionato mondiale di F1 il 1000° GP della propria storia. La scadenza sarà nel GP del Canada o, in caso di mancata disputa della corsa in Cina per le conseguenze del Coronavirus, in Francia. L’obiettivo, come al solito, sarà sempre lo stesso: vincere il titolo e interrompere la sequenza vincente della Mercedes. L’ultimo successo risale al 2007 con il finlandese Kimi Raikkonen ed è chiaro che sia il tedesco Sebastian Vettel che il monegasco Charles Leclerc ambiscano a riportare l’iride sotto l’insegna del Cavallino ... oasport

ScuderiaFerrari : ?? Domani ?? 11.02.2020 ?? Ore 18:30 CET In diretta dal Teatro Valli vi sveleremo la nostra nuova monoposto ?? Aggi… - RaiSport : Oggi al Teatro Romolo Valli di Reggio Emilia, verrà svelata la nuova #Ferrari che gareggerà nel prossimo campionato… - DjChiamaItalia : È il giorno della nuova Ferrari: grafiche vintage in omaggio all’era Villeneuve -