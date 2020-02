Eurizon chiude il 2019 in crescita e lancia Capital Real Asset (Di martedì 11 febbraio 2020) Milano, 11 feb. (Adnkronos) – Record storico del patrimonio gestito per Eurizon nel 2019, che ha raggiunto i 335,5 miliardi di euro e un trend di crescita costante (+11%). A fine anno, la società di Asset management del Gruppo Intesa Sanpaolo ha lanciato Eurizon Capital Real Asset sgr, una newco specializzata nell’investimento in Asset class alternative, focalizzate sull’economia Reale. “Eurizon Capital Real Asset è una società dedicata agli investimenti in economia Reale, in particolare attraverso i private markets ‘ spiega Silvana Chilelli, amministratore delegato di Eurizon Capital Real Asset – Investiremo sostanzialmente in imprese, infrastrutture e Real estate ma sempre attraverso fondi, siamo selezionatori di specialisti nell’Asset management di queste Asset class”.Eurizon Capital Real Asset nasce dalla Divisione Asset ... calcioweb.eu

