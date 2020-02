Enzo Miccio: chi è il wedding planner e conduttore tv (Di martedì 11 febbraio 2020) Enzo Miccio è un personaggio televisivo italiano, con una lunga carriera da wedding planner e noto per la conduzione di vari programmi televisivi. Enzo Miccio: chi è, età, Instagram, fidanzato, altezza, peso, anni, vita privata del conduttore e wedding planner Nato a San Giuseppe Vesuviano, vicino Napoli, nel 1971, VincEnzo Miccio detto Enzo è alto 178 centimetri e pesa circa 70 kg. Da giovane si trasferisce a Milano per studiare all’Istituto europeo di design e a 28 anni inizia a organizzare matrimoni, fino a quando fonda la propria società specializzata in organizzazione eventi. Enzo Miccio ha un profilo Instagram da oltre 700mila follower, ed è attivo anche su Facebook e Twitter. Dichiaratamente gay, è riservatissimo per quanto riguarda la sua vita privata ma ha annunciato, nel 2016, la sua breve relazione con Riccardo Marenghi. Il suo nuovo fidanzato si chiama Laurent, francese e ... italiasera

Enzo_Miccio : Sono le 22 e non ha ancora cantato nessuno... a me é arrivato l’abbiocco e non vorrei accasciarmi sulla poltrona de… - Enzo_Miccio : Come Elisabetta I ha sposato la patria, tu hai sposato le tue idee e la tua battaglia veicolandola con una canzone… - Enzo_Miccio : Tizianone mio anche se ti sei maritato sei figo lo stesso... io voto per te, sempre! @TizianoFerro #Sanremo2020 #sanremo -