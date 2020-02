Enzo Miccio a Pechino Express senza il fidanzato: chi è Laurent [FOTO] (Di martedì 11 febbraio 2020) Il noto conduttore televisivo di Real Time, Enzo Miccio, ha il cuore impegnato da un pò di tempo. Quest’ estate, in vacanza, ha mostrato il suo compagno. Scopriamo qualcosa di più su Laurent, il fidanzato di Enzo Miccio… Il matrimonio oggi è diventato un vero e proprio business, e che nel mondo dei vip fa … L'articolo Enzo Miccio a Pechino Express senza il fidanzato: chi è Laurent FOTO proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Enzo_Miccio : Sono le 22 e non ha ancora cantato nessuno... a me é arrivato l’abbiocco e non vorrei accasciarmi sulla poltrona de… - Enzo_Miccio : Come Elisabetta I ha sposato la patria, tu hai sposato le tue idee e la tua battaglia veicolandola con una canzone… - Enzo_Miccio : Tizianone mio anche se ti sei maritato sei figo lo stesso... io voto per te, sempre! @TizianoFerro #Sanremo2020 #sanremo -