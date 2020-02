Elly Schlein è la nuova vicepresidente della Regione Emilia Romagna (Di martedì 11 febbraio 2020) Elly Schlein nominata vicepresidente Emilia Romagna Elly Schlein è la nuova vicepresidente della Regione Emilia Romagna. Lo annuncia in una nota il governatore Stefano Bonaccini, che ha anche confermato l’ingresso in giunta del manager culturale Mauro Felicori, ex responsabile della Reggia di Caserta. I due nomi si aggiungono a quello del vicesegretario della Cgil, Vincenzo Colla, che avrà la delega al Lavoro. “La squadra sarà completata entro la fine della settimana”, ha confermato Bonaccini. Il commento di Bonaccini “Elly ha ottenuto un risultato personale particolarmente significativo, guidando le liste di ‘Emilia-Romagna Coraggiosa’, ben interpretando la necessità di coniugare in modo nuovo e ancor più incisivo la lotta alle diseguaglianze che segnano la nostra società e la transizione ecologica”, sottolinea Bonaccini. “Queste ... tpi

