Elisabetta Gregoraci festeggia i 40 anni con Briatore e torna a sorridere (Di martedì 11 febbraio 2020) Sabato 8 febbraio 2020 è arrivato anche per Elisabetta Gregoraci il giorno delle 40 candeline. La showgirl calabrese ha scelto di festeggiare in maniera molto speciale il suo compleanno. La Gregoraci ha infatti organizzato una festa presso il Twiga di Montecarlo, locale del suo ex marito Flavio Briatore. Fasciata da un sensualissimo mini dress di colore chiaro caratterizzato dalla presenza di perline e cristalli, Elisabetta Gregoraci ha festeggiato questo importante compleanno in compagnia dell’ex consorte – con il quale è tornata in buoni rapporti – dell’amatissimo figlio Nathan Falco, del padre e della sorella Marzia e di diversi amici (nelle sue Stories di Instagram compare Jonathan Kashanian e nei commenti a una delle sue foto social Victoria Silvstedt la ringrazia per la bellissima serata). Al party erano presenti anche il pilota Felipe Massa con la moglie e ... dilei

