Elezioni Irlanda, risultati definitivi: 38 seggi a Fianna Fail, 37 alla sinistra nazionalista di Sinn Fein che vince il voto popolare (Di martedì 11 febbraio 2020) Crescono i partiti di centro-sinistra e sinistra e per la formazione del nuovo governo i 21 deputati indipendenti potrebbero essere decisivi. Quello che è certo è che l’esito del voto in Irlanda potrebbe portare a lunghi negoziati per la formazione del governo: lo spoglio, che si è concluso soltanto nella notte tra lunedì e martedì, vede in testa per numero di deputati (160 in tutto) i liberal-conservatori del Fianna Fail di Micheal Martin – che non guida il governo da 12 anni – con 38 seggi. Il vero trionfo però è quello della sinistra nazionalista dello Sinn Fein di Mary Lou McDonald, vincitrice del voto popolare col 24,5% contro il 22,2 del partito di Martin e protagonista d’una clamorosa avanzata, che arriva a 37 seggi; mentre solo terzo è il Fine Gael (Ppe) del premier uscente filo-Ue, Leo Varadkar, che si ferma a 35 deputati. Il risultato lascia incerta la ... ilfattoquotidiano

