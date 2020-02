ELEZIONI IRLANDA/ Risultati: 38 seggi Fianna Fail, 37 Sinn Féin. Nessuna maggioranza (Di martedì 11 febbraio 2020) ELEZIONI IRLANDA, Risultati dopo lo spoglio: Sinn Féin vince voto popolare ma Fianna Fail ha più seggi. Sconfitto il Fine Gael del premier uscente Varadkar. ilsussidiario

Marcozanni86 : E anche in #Irlanda si conferma la tendenza elettorale in atto un tutta l'#UE: partiti tradizionali in crisi, emerg… - antoguerrera : #Irlanda risultati finali di queste elezioni storiche: - Fianna Fáil 38 seggi (-6 rispetto a 2016) - Sinn Féin 37… - antoguerrera : Una rapida analisi sull’eccezionale risultato di #SinnFein alle elezioni In Irlanda: secondo con 22,3%, a 0,1% dal… -