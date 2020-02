Elezioni Emilia-Romagna, dopo il record di preferenze Elly Schlein nominata vicepresidente (Di martedì 11 febbraio 2020) Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha scelto come sua vice l'ex deputata europea Elly Schlein. Una decisione che deriva anche dal record di preferenze raccolte dalla candidata per la lista Emilia-Romagna Coraggiosa: è stata la più votata in assoluto con oltre 22mila consensi. fanpage

