Ecco lo Yaravirus, un nuovo virus appena scoperto in Brasile (Di martedì 11 febbraio 2020) Il suo genoma sembra essere quasi del tutto nuovo al mondo della scienza. È quello di un virus misterioso, i cui geni appunto, finora non sono mai stati documentati dalla ricerca. Ad annunciarlo in uno studio appena pubblicato sul sito preprint bioRxiv sono stati i ricercatori dell’Università di Aix-Marseille, in Francia, e dell’Università Federale del Minas Gerais, in Brasile, che hanno soprannominato il nuovo virus Yaravirus, da Yara, nome che nella mitologia brasiliana si riferisce alla “madre delle acque”. Ritrovato, appunto, nel lago di Pampulha, un lago artificiale della città di Belo Horizonte, il virus potrebbe appartenere a un nuovo lignaggio dei virus delle amebe, con origine e filogenesi sconosciute. Ricordiamo che circa due anni fa, gli stessi ricercatori, coordinati dai virologi Bernard La Scola dell’Università di Aix-Marsiglia e Jônatas S. Abrahão ... wired

