Ecco le novità della Stagione 2 di Call of Duty: Modern Warfare (che arriva oggi) (Di martedì 11 febbraio 2020) la Stagione 2 di Call of Duty: Modern Warfare arriverà quest'oggi alle ore 19 su tutte le piattaforme disponibili, vale a dire PlayStation 4, Xbox One e PC. Il nuovo contenuto per il titolo di successo di Activision prevede importanti novità, tra cui il ritorno di un volto noto per gli amanti della serie. fanpage

_luigicontu : RT @Agenzia_Ansa: ?? Nuovo Podcast! 'Coronavirus, ecco tutte le incertezze' su @Spreaker #ansa #coronavirus #notizie - GazzettadellaSp : Nuova anagrafe per gli animali d'affezione: ecco le novità - ClubAlfaIt : FCA: ecco le novità elettrificate in arrivo nel 2020, per Alfa Romeo tutto rinviato al 2021 #NewsFiatFCA… -