È morto a 25 anni Raphael Coleman, l’ex bambino Eric del film “Tata Matilda” (Di martedì 11 febbraio 2020) È morto a 25 anni Raphael Coleman, attivista ambientalista noto soprattutto per il suo passato da attore e in particolare per aver interpretato il ruolo di Eric Brown nel film Tata Matilda (titolo originale Nanny McPhee). Coleman è morto improvvisamente per un malore lo scorso 6 febbraio: l’annuncio è stato dato dalla sua famiglia. Sua madre, Liz Jensen, ne ha dato notizia su Twitter: “È morto facendo ciò che amava, lavorando per la causa più nobile di tutti”, ha scritto la donna. Al momento del decesso Coleman era impegnato con Extinction Rebellion, il movimento ambientalista che si batte per il contrasto ai cambiamenti climatici al quale aveva aderito da alcuni anni usando lo pseudonimo di Iggy Fox. Il trailer di Tata Matilda (2005) “La sua famiglia non potrebbe essere più orgogliosa di lui. Celebriamo tutto ciò che ha realizzato nella sua breve vita e ... tpi

