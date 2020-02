Due casi di meningite a Napoli: colpiti una maestra e uno studente (Di martedì 11 febbraio 2020) Cronaca di Napoli: una maestra della scuola Piscitelli (Arenella) e uno studente del liceo Miranda di Frattamaggiore ricoverati al Cotugno per meningite. Due casi di meningite a Napoli nel giro di poche ore. Come riporta “Il Mattino”, il primo riguarda una maestra della scuola dell’infanzia e primaria Maurizio de Vito Piscicelli. La donna, trasferita al Cotugno già domenica in condizioni critiche, non è in pericolo di vita sebbene le sue condizioni siano stazionarie. A colpirla è una meningite da Haemophilus infuenzale di tipo b (Hib), di tipo batterico e non il più ostico meningococco. Immediata la comunicazione del Dipartimento di prevenzione dell’Asl Napoli 1 Centro alla dirigente dell’istituto scolastico dell’Arenella, frequentato da 1.094 alunni tra scuola dell’infanzia e primaria e 124 tra docenti, insegnanti di sostegno e personale Ata, con ... 2anews

TgrSardegna : ??#coronavirus Due casi sospetti a #Olbia. Coppia di coniugi rientrati da una crociera sono in isolamento nella loro… - SteffPy : @MedicalFactsIT @RobertoBurioni ingenuamente mi sorgono 2 domande: quanto è affidabile il test del #coronavirus ? S… - StefanoGav : RT @ToniSonia: @fedemello @francescade54 i casi sono due: o lei è profondamente ignorante o racconta falsità perchè è da quando il M5S è en… -