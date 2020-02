Diritto alla casa | serve un milione di firme contro l’indifferenza europea sulla

Coronavirus - Azzolina : "Il Diritto alla salute e all'istruzione devono andare avanti insieme" : La ministra del Miur in visita a Torino interviene a proposito dei timori sul contagio e sui controlli per prevenirlo. E plaude all'iniziativa del presidente Mattarella che nei giorni scorsi è andato in una scuola multietnica al quartiere Esquilino di Roma.

Emma D’Aquino : “Non lasciateci soli - Diritto alla verità vale per tutti” : Sanremo, 6 feb. (Adnkronos) – di Ilaria Floris 49 colleghi uccisi nel mondo nel 2019 – in Messico record assoluto con 10 giornalisti uccisi, tanti altri “dietro le sbarre per aver tenuto la testa alta, per aver cercato la verità”. Sono solo alcuni dei dati citati nel suo monologo dalla giornalista Emma D’Acquino, che sceglie il tema della libertà di stampa per il suo intervento al . La giornalista del Tg1 ha ...

Messaggero : Pairetto inadeguato alla Serie A. Pasqua ha il Diritto di sbagliare : “Deludente, tecnicamente latente, caratterialmente da rivedere. In una parola, non adeguato alla Serie A. Non potrebbe esserci altra valutazione per un direttore di gara come Pairetto, che conferma, anche in questa stagione, di essere il fanalino di coda del campionato”. E’ il giudizio che, sul Messaggero, Roberto Avantaggiato dà di Pairetto, arbitro di Sassuolo-Roma. “sabato sera, ha confermato tutti i suoi limiti, con ...

Barriere architettoniche - la giovane in carrozzina che ha fermato il traffico per protesta : “Ho Diritto alla mobilità” : Concetta ha 33 anni e vive a Roma da 12 anni. Il 13 gennaio dopo il terzo tram consecutivo che transitava da piazza Maggiore non accessibile per lei che è una ragazza con disabilità e in quanto tale si sposta con la carrozzina, si è messa davanti ai binari e ha interrotto per circa mezz’ora la corsa del mezzo. Qualche giorno dopo questa sua azione di protesta ha ricevuto una denuncia dell’Atac per interruzione di pubblico servizio. “Oltre al ...

Via libera dalla Giunta Comunale al Diritto di superficie : ecco le novità : Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Via libera dalla Giunta Comunale presieduta dal sindaco di Benevento Clemente Mastella, all’atto di indirizzo per la prosecuzione delle attività di stipula e cessione aree “PEEP” e dei contratti finalizzati alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e alla rimozione dei vincoli di godimento in virtù delle modifiche normative introdotte. Il recente ...

Garantire il Diritto alla cura in un sistema con poche risorse si può : ecco come : La notizia di soldati libici curati a pagamento nei letti dedicati al servizio sanitario nazionale presso l’ospedale privato convenzionato San Donato – alle porte di Milano – offre lo spunto per alcune riflessioni su un tema non banale. Da consigliere regionale pediatra, ricordo gli anni in cui da studente ricevemmo all’ospedale San Paolo un gruppo di bambini libici malati di Hiv, che secondo Gheddafi erano stati infettati da ...

Grecia - Diritto alla salute a rischio per richiedenti asilo e minori stranieri : In Grecia c'è una legge molto avanzata in tema di diritto alla salute: è la 4368 del 2016, che garantisce servizi medici e farmaceutici gratuiti agli appartenenti a “gruppi sociali vulnerabili”, tra cui i minorenni a prescindere dal loro status, i rifugiati, i richiedenti asilo e – tra questi ultimi – i minori non accompagnati. A queste persone, soddisfatti determinati requisiti, è attribuito un numero di previdenza sociale che, tra le altre ...

Fecondazione e filiazione : tra Diritto alla salute - discriminazione e ordine pubblico. L’esperto risponde : Il 28 gennaio l’avv. Francesca Maria Zanasi risponderà alle domande sul tema “Fecondazione e filiazione”. Potete inviare i vostri quesiti all’email esperto@lastampa.it

Nuovo Saut ad Airola - il sindaco : “Un contributo per il Diritto alla salute” (VIDEO) : Tempo di lettura: 1 minuto Airola (Bn) – Una grande soddisfazione, non c’è altro modo per esprimere il sentimento per l’inaugurazione del Nuovo Saut di Airola. Prima la tappa presso l’Asl di Benevento, alla presenza di tanti sindaci sanniti, ma soprattutto del governatore della Campania, Vincenzo De Luca al quale è andato il compito del taglio del nastro. Una struttura d’eccellenza non solo per il centro Airolano ...

Zero in Diritto. Il referendum sulla legge elettorale di capitan disfatta bocciato dalla Consulta. Ma la Lega non si arrende e punta sul Mattarellum : Niente da fare. Con buona pace per Matteo Salvini, il referendum sulla legge elettorale sostenuto dalla Lega per abrogare le norme sulla distribuzione proporzionale dei seggi e trasformare il Rosatellum in un sistema maggioritario puro, non si terrà. La Corte costituzionale, presieduta da Marta Cartabia, lo ha dichiarato inammissibile perché “eccessivamente manipolativo“. Il quesito referendario era stato proposto da otto consigli regionali (di ...

Terreni a un euro dal Comune di Milano : “La sfida è il Diritto alla casa” : È in corso una vera e propria svendita di Terreni a Milano: con solamente un euro ci si può aggiudicare un’area a Crescenzago. L’unica condizione è quella di costruire nell’ora parcheggio della stazione di 13.300 metri quadri alcune case popolare. Con una manciata di euro in più – circa un milione – sarà invece possibile ricevere 52 mila metri quadri di erba incolta in via Monti Sabini. Il Comune chiede però di ...