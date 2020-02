Dimagrire facilmente: la dieta Cram che depura l’organismo (Di martedì 11 febbraio 2020) Quali potrebbero essere i rimedi per ridurre il gonfiore addominale ? Uno di questi è il metodo Cram. Il significato dell’acronimo Iniziare una dieta, secondo tale metodo, significa apportare un cambiamento radicale al proprio regime alimentare per qualche giorno. Con essa si ha l’intento di sgonfiare il ventre, ripulire l’intestino e rivitalizzare i processi digestivi. L’acronimo sta per: C=cereali; R=riso; A=apple; M=milk. I quattro alimenti consigliati riescono in tutto a dare il giusto apporto proteico e vitaminico. Durante tale dieta dovranno essere eliminati tutti gli altri cibi eccetto l’acqua che sarà necessaria per facilitare il drenaggio dei liquidi e l’eliminazione delle tossine. Questa dieta dovrà essere seguita per un numero di giorni limitati (2/ 3) visto il limite di alimenti concessi. Anche se dovrà essere consultato una persona ... velvetgossip

