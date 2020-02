Diletta Leotta, FOTO ritoccate a Sanremo: la bellezza che “non capita” (Di martedì 11 febbraio 2020) Diletta Leotta e il suo monologo della bellezza sono stati nel mirino durante e post Sanremo. Chi la paragonava allo spessore di Rula Jebreal, chi ha messo in mezzo il fratello chirurgo estetico e chi la accusava di essersi rifatta, perché la bellezza capita, ma non a lei, come aveva detto nel monologo: La bellezza capita, non è un merito. Quando capita è un vantaggio, anche perché sennò col cavolo che sarei qui. Qualcuno starà pensando ‘beh, bona ‘sta Leotta’, sarei ipocrita se dicessi che il mio aspetto è secondario. Mia nonna Elena me lo diceva sempre, la bellezza è un peso che con il tempo ti può far inciampare se non la sai portare. Diletta Leotta e i FOTOritocchi: la bellezza che capita Il pubblico aveva reagito freddamente e i social non le hanno perdonato la sviolinata, accusandola di essere falsa e ipocrita e di essere inciampata proprio sulle sue stesse parole. Il canale ... velvetgossip

trash_italiano : SIMONA IZZO CONTRO DILETTA LEOTTA ?? #noneladurso - quelliche_rai2 : DILETTA LEOTTA È TORNATA A TROVARCI, FINALMENTE! C'È ANCHE SUA NONNA TRA IL PUBBLICO! ? #QCC #Sanremo2020… - StefanoGuerrera : Come sempre: UN APPLAUSO AL FRATELLO CHIRURGO PLASTICO DI DILETTA LEOTTA #Sanremo2020 -