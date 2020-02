Derby di Milano, va allo stadio nonostante il Daspo: arrestato il capo ultrà dell'Inter Andrea Beretta (Di martedì 11 febbraio 2020) L'ultrà che aveva il divieto di entrare allo stadio per disordini in due precedenti partite domenica è andato in commissariato a firmare e poi si è presentato comunque allo stadio. Processato per direttissima. Nel 2015 aggredì per strada un immigrato repubblica

OptaPaolo : 38 - Zlatan #Ibrahimovic (38 anni, 129 giorni) è il marcatore più anziano nella storia del derby di Milano nella Se… - SerieA : La #JuniorTimCup porta i sogni dei piccoli calciatori sui grandi campi della #SerieATIM. Ecco cosa è successo ieri… - StraNotizie : Derby di Milano, va allo stadio nonostante il Daspo: arrestato il capo ultrà dell'Inter Andrea Beretta… -