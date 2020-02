Dayane Mello: marito, figlia, instagram, chi è? (Di martedì 11 febbraio 2020) Dayane Mello è nata a Joinville (Brasile) il 27 febbraio 1989. E' del segno dei Pesci. E' alta 1 metro e 77cm. Ha gli occhi color nocciola, i capelli castani. Le sue misure sono 86-62-91. E' una popolare modella conosciuta anche in Italia.Nel 2006, a 17 anni si trasferisce in Cile dove ha lavorato come modella con una piccola agenzia di moda. Da quel momento in poi la sua carriera è sempre stata in crescita ed è diventata la modella più famosa del Cile. Amava molto la ginnastica ritmica e la danza. Sognava di visitare molti posti nel mondo.Dayane Mello: marito, figlia, instagram, chi è? 11 febbraio 2020 13:40. blogo

universeooff : Dayane Mello come ti sei permessa di non applaudire Beppe Vessicchio?!#Sanremo2020 - Gil88_fm : @defrogging Dayane Mello. Di cui allego link diapositiva -