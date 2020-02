Daniele De Rossi in esclusiva su GQ: «Lascio perché ho il fisico logoro e abbastanza soldi. La Nazionale al fianco di Mancini? Una porta socchiusa» (Di martedì 11 febbraio 2020) «Il mio vero ritiro è stato l’ultimo giorno a Trigoria. Uscendo dalla mia camera per andare allo stadio Olimpico ho pensato: è l’ultima volta che chiudi questa porta. E lì mi è parso di tremare. Devastante». Daniele De Rossi, bandiera della Roma, ha scelto GQ Italia per la prima intervista nella quale racconta tutta la verità sul suo ritiro dal calcio giocato. Il mensile maschile di Condé Nast, diretto da Giovanni Audiffredi, ha realizzato una copertina esclusiva in edicola da martedì 11 febbraio. DeRossi, campione del mondo di Germania 2006, è volato la scorsa estate in Argentina per giocare nella squadra di Buenos Aires, il mitico Boca Junior: «Di offerte per continuare a giocare in serie A ne avevo parecchie, ma non ho voluto aggiungere un'altra maglia italiana a quella della Roma, mi pareva di sprecare una ... gqitalia

