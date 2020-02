Dalle arance alle olive: è far west nei campi, si moltiplicano furti e razzie (Di martedì 11 febbraio 2020) “Dalle arance alle olive, Dalle mimose agli ortaggi fino al ritorno dell’abigeato, è far west nei campi dove si moltiplicano furti e razzie per un bottino stimato in 300 milioni di euro all’anno che finisce sul mercato nero ed alimenta i canali dell’abusivismo e dell’illegalità“: è quanto afferma la Coldiretti sulla base del rapporto sulla criminalità in agricoltura nell’esprimere preoccupazione e cordoglio per la drammatica sparatoria in un agrumeto del Catanese, “dove sono state uccise due persone e ferita gravemente una terza. Gli agricoltori – sottolinea la Coldiretti– sono vittime di ogni genere di furti, dai prodotti agricoli alle attrezzature fino agli animali con una escalation di fenomeni criminali che colpisce e indebolisce il settore ma mette a rischio anche la salute dei cittadini con l’immissione sul mercato di prodotti non controllati o frutto della ... meteoweb.eu

fuscosam1 : RT @elianaliotta: Il calcio? Dalle nocciole, dalle arance, dai carciofi... Anche dalle fonti vegetali per coprire il fabbisogno quotidiano… - profluigimarino : RT @elianaliotta: Il calcio? Dalle nocciole, dalle arance, dai carciofi... Anche dalle fonti vegetali per coprire il fabbisogno quotidiano… - MaryAngyStop : RT @elianaliotta: Il calcio? Dalle nocciole, dalle arance, dai carciofi... Anche dalle fonti vegetali per coprire il fabbisogno quotidiano… -