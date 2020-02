Cristiano Malgioglio stronca Elettra Lamborghini: “Ma siamo alla Corrida?” (Di martedì 11 febbraio 2020) Sanremo si è concluso da pochissimo e il fermento riguardo l’edizione non è ovviamente ancora scemato. Sul settantesimo Festival e i suoi ospiti si è espresso anche Cristiano Malgioglio ad Adkronos, ovviamente con le sue opinioni al vetriolo che non hanno risparmiato nessuno. Ha cominciato ad esempio da Elettra Lamborghini, su cui Cristiano Malgioglio si era già espresso prima di Sanremo, dicendo che avrebbe anche potuto scrivere per lei, ma con delle riserve: Le avrei scritto io un brano ma non so se sa cantare, sa cantare? Per cantare non bisogna avere le natiche di fuori ma il talento, la Pavone non ha mai avuto le natiche di fuori. Era chiaro quindi che Cristiano Malgioglio sarebbe tornato a gamba tesa sulla cantante anche dopo Sanremo, asfaltandola completamente: Che penso di lei? Che vi devo dire, quando è salita sul palco Elettra Lamborghini, mi sono chiesto: ma siamo alla ... velvetgossip

