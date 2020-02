Così i narcotrafficanti nascondono la cocaina: dai peluche ai reggiseni – Il video (Di martedì 11 febbraio 2020) I metodi utilizzati dai narcotrafficanti per nascondere la cocaina superano ogni immaginazione. L’obiettivo è sempre quello di eludere i controlli delle autorità e spesso, grazie a oggetti comunissimi, disponibili in tutte le nostre case, ci riescono. Dai peluche, tagliati e imbottiti di cocaina (fino a 140 g), che se affidati a un bambino di tre anni non destano alcun sospetto, ai barattoli di peperoncini (che ne possono contenere 500 g) passando per la frutta sciroppata. OPEN Reggiseno in cui nascondere la cocaina Non solo i bambini ma anche le donne, spesso sfruttate come corrieri della droga perché considerate insospettabili. Sono proprio le donne che talvolta indossano il carico sul proprio corpo, all’interno di reggiseni con doppia imbottitura. E non è finita qui: i tubetti di dentrificio possono nascondere anche 50 g di cocaina, ecco perché sono tra gli ... open.online

