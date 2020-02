Cosenza, albanese pugnala barista che gli chiede di uscire dal bagno (Di martedì 11 febbraio 2020) Federico Garau Il proprietario attendeva da tempo che l'albanese uscisse dal bagno per poter chiudere finalmente il suo bar: alla richiesta di affrettarsi, lo straniero ha risposto con la violanza, accoltellando più volte alle spalle il 28enne e mandandolo in ospedale Ha accoltellato più volte il titolare di un bar di Rocca Imperiale (Cosenza) che gli chiedeva semplicemente di uscire dal bagno in cui si era trattenuto troppo a lungo così da per poter chiudere la propria attività. Per questi futili motivi ora il responsabile, un 21enne di nazionalità albanese, si trova recluso dietro le sbarre del carcere di Castrovillari (Cosenza) con l'accusa di tentato omicidio. Come riferito dalla stampa locale, l'episodio si è verificato durante il primo pomeriggio della scorsa domenica 9 febbraio. Lo straniero, residente a Piacenza ma da tempo di casa a Rocca Imperiale, aveva occupato a ... ilgiornale

