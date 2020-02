Coronaviurs, il ministro Guerini: “L’aereo KC-767A rimpatrierà Niccolò da Wuhan” (Di martedì 11 febbraio 2020) Come aveva precedentemente annunciato Luigi Di Maio, Niccolò tornerà presto in Italia: per il 17enne bloccato a Wuhan a causa del coronavirus l’attesa sembra quasi terminata. A confermare il volo pronto per il rimpatrio è stato Lorenzo Guerini, il ministro della Difesa. Con un messaggio pubblicato sui social nella serata di lunedì 10 febbraio, infatti, ha annunciato che “l’aereo KC-767A rimpatrierà Niccolò da Wuhan”. L’aereo KC-767A con a bordo personale specializzato di @Esercito e @ItalianAirForce rimpatrierà Niccolò dalla Cina. L’esperienza maturata sul campo nei teatri operativi consente alle nostre #ForzeArmate di intervenire tempestivamente in qualsiasi contesto di crisi pic.twitter.com/i57bUoQ4nN — Lorenzo Guerini (@Guerini lorenzo) February 10, 2020 Coronavirus, Niccolò lascia Wuhan L’odissea del ragazzino di 17 anni, Niccolò, è quasi terminata: a causa ... notizie

