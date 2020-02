Coronavirus, ultime notizie: superati i mille morti, scoperte nuove caratteristiche del virus (Di martedì 11 febbraio 2020) Coronavirus, ultime notizie: Le ultime notizie sul Coronavirus annunciano che si è aggravato ulteriormente il bilancio delle vittime, che adesso hanno superato mille in Cina. I morti a causa del virus nCoV-2019 sono in totale 1.016, mentre i contagi sono 42.638. La Commissione sanitaria nazionale cinese ha specificato che 103 delle 109 vittime registrate solo ieri vivevano nella provincia di Hubei, focolaio del virus. Sempre in Cina, è in fase di sperimentazione sugli animali un primo vaccino contro il Coronavirus. Gli esperti, però, hanno precisato che ci vorrà ancora del tempo prima che il siero sia utilizzabile anche sugli esseri umani. Ieri, inoltre, sono state rese note delle nuove caratteristiche del virus: resiste e rimane infettivo sulle superfici degli oggetti in metallo, vetro e plastica fino a 9 giorni a temperatura ambiente e soprattutto, in alcuni casi, il periodo di ... tpi

