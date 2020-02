Coronavirus, spunta l’uomo che avrebbe contagiato undici persone (Di martedì 11 febbraio 2020) E’ sospettato di aver contagiato il Coronavirus a ben undici persone tutte della medesima nazionalità. Steven Walsh, cittadino britannico, ha rivelato la propria identità tramite i social. Sarebbe guarito definitivamente dopo averlo contratto a Singapore, ma resta in isolamento Steven Walsh, cittadino britannico, avrebbe contagiato di Coronavirus ben undici connazionali. E’ quanto emerso nelle ultime … L'articolo Coronavirus, spunta l’uomo che avrebbe contagiato undici persone proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

