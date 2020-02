Coronavirus, Spallanzani: coppia di cinesi in miglioramento, giovane italiano in buone condizioni (Di martedì 11 febbraio 2020) La coppia di cittadini cinesi provenienti dalla città di Wuhan positivi al test del nuovo Coronavirus “è tuttora ricoverata in terapia intensiva. Presentano entrambi un lieve miglioramento delle condizioni generali“: lo riporta il bollettino odierno dell’Istituto Spallanzani di Roma. In particolare “il paziente maschio presenta una riduzione del supporto respiratorio con partecipazione attiva alla respirazione. La prognosi resta riservata“. “Continua la quarantena per le 20 persone che sono state contatti primari dei due coniugi cinesi“. Il giovane italiano, trasferito giorni fa dalla struttura dedicata della città militare della Cecchignola e con infezione confermata da nuovo Coronavirus, “continua a essere in buone condizioni generali“. Sono stati valutati ad oggi all’Istituto malattie infettive Lazzaro Spallanzani di ... meteoweb.eu

