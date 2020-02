Coronavirus, rischi reali e psicosi in Italia sul virus dalla Cina: incontro a Bollate (Di martedì 11 febbraio 2020) A Bollate si parla di Coronavirus tra rischi reali e psicosi. L’allarme di questo virus dalla Cina è entrato nelle nostre vite come una bomba, facendo sorgere preoccupazioni che spesso sono infondati. Ma come conoscere quali possano essere i reali rischi per noi e come comportarsi? Quali i sintomi? E’ più utile lavarsi spesso le mani o indossare la mascherina? Sono molte le domande che i cittadini si pongono di fronte a questa situazione. Per cercare di fare chiarezza, mercoledì 12 febbraio alle 16.30 presso la Biblioteca Comunale di Bollate si terrà un incontro straordinario per “I Mercoledi della Salute”. Sarà un incontro mirato ad informare la popolazione sulla nuova epidemia da Coronavirus che sta interessando la Cina e con qualche caso anche l’Italia e l’Europa. su Il Notiziario. ilnotiziario

