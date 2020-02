Coronavirus, quanti morti a oggi? Il bilancio aggiornato (Di martedì 11 febbraio 2020) Partito dalla città cinese di Wuhan, il Coronavirus si sta diffondendo in tutto il mondo, al punto che l’Oms ha decretato l’emergenza globale. I morti hanno ormai superato la soglia di 1.000 soltanto in Cina. Dall’America all’Australia, dall’Europa all’Asia. Nella mattinata di martedì 4 febbraio, una nave è stata posta in quarantena in Giappone: a bordo si trovano più di 3 mila persone e 60 sarebbero contagiate. A bordo ci sono anche 35 italiani. Giovedì 6 febbraio, infine, è stato confermato il primo italiano contagiato dal Coronavirus: è un giovane. Ma quanti sono, oggi, i morti per Coronavirus? Coronavirus, quanti sono i morti? Il bilancio dei morti per Coronavirus è in continuo aumento: gli ultimi dati (aggiornati al 7 febbraio) parlano di oltre 1.000 persone persone (la Sars ne fece 774) e 40.171 mila contagi, dei quali oltre 200 fuori dalla ... notizie

