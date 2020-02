Coronavirus, primo caso accertato in California. Supera 1000 il numero di morti (Di martedì 11 febbraio 2020) Un nuovo caso di Coronavirus è stato accertato a San Diego, in California. Si tratta di un americano che era a bordo del primo volo di cittadini statunitensi evacuati da Wuhan, in Cina, epicentro dell`epidemia, e messi in quarantena nella base aerea militare di Miramar. Lo riporta l'emittente locale 10 News. Salgono a 13 i casi finora accertati negli Stati Uniti di persone positive al test. La conferma ufficiale è arrivata dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie.L`uomo, risultato positivo al Coronavirus, era tra i quattro evacuati portati la scorsa settimana al Centro medico dell`Università della California di San Diego per delle valutazioni: i medici stanno conducendo le indagini per risalire ai contatti che ha avuto e valutare il livello di rischio.Intanto il bilanciuo delle vittimer sale. Il numero delle persone morte a causa del Coronavirus che ha il suo ... ilfogliettone

fattoquotidiano : Coronavirus, più di mille morti, più della Sars. Primo caso in California. Di Maio: “300 milioni di euro per sosten… - repubblica : Coronavirus, primo caso accertato in California, Il numero dei morti supera quota 1000, aumentano i contagi [aggior… - Agenzia_Ansa : C'è un primo italiano positivo al #coronavirus FLASH -