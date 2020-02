Coronavirus, presidente Iss: “In Italia non sta circolando, siamo fermi a tre casi. Incubazione? 2-14 giorni. È un margine alto di tutela” (Di martedì 11 febbraio 2020) È positivo il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. “Il primo dato è che ad oggi in Italia non circola il virus – spiega Brusaferro ai giornalisti – Abbiamo sempre tre casi: i due cinesi anziani e il giovane Italiano rientrato da Wuhan. Altri casi di positività non sono segnalati”. “C’è lo sforzo che fanno tutti i paesi per affrontare il problema mitigarne la diffusione e cercare di controllare eventuali scenari”, continua, sottolineando che il periodo di incubazione “è di 2-14 giorni“, e che questo “è un margine molto alto di tutela”. Intanto anche dall’Istituto Spallanzani trapela ottimismo: “La coppia di cittadini cinesi provenienti dalla città di Wuhan, positivi al test del nuovo Coronavirus, è tuttora ricoverata in terapia intensiva – si legge nel bollettino odierno ... ilfattoquotidiano

