Coronavirus | Pechino annuncia il vaccino | iniziata la sperimentazione sui topi

Pechino (CINA) – Trovato il vaccino contro il Coronavirus. L'annuncio è arrivato da Pechino e in particolare dall'agenzia cinese Xinuha. Secondo quanto riportato dal media, nelle score ore è iniziata la sperimentazione sui topi. "I test sugli animali – si ricorda nell'articolo – avvengono in una fase molto precoce dello sviluppo e ancora molti passi dovranno essere fatti prima che sia pronto per la somministrazione agli essere umani". Nessun contrasto immediato, quindi, all'epidemia che continua a causare vittime. Sono oltre 1000, infatti, le vittime in Cina ma il numero sembra essere destinato ad aumentare.

