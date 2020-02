Coronavirus, pazienti sospetti trascinati con la forza fuori dalle loro case e ammassati negli ospedali improvvisati: le misure estreme della Cina rischiano di creare una catastrofe umanitaria [VIDEO SHOCK] (Di martedì 11 febbraio 2020) Le vittime del nuovo Coronavirus hanno ormai raggiunto quota 1.018, con 43.138 casi confermati. L’epidemia continua a provocare sempre più vittime e contagi in Cina e questo ha fatto sì che il governo cinese aumentasse i suoi sforzi per contenere la diffusione del virus. Il Paese ha iniziato a ricorrere a misure estreme, come mostra un video in cui sembra che i cittadini sospettati di essere infetti vengano trascinati con la forza via dalle loro case per essere portati in centri e ospedale isolati. Le immagini del video che trovate di seguito sono poco piacevoli: le persone che vengono portate via dalle loro case tentano in tutti i modi di opporre resistenza agli uomini nelle tute protettive, ma vengono comunque trascinate via tra le urla. Coronavirus, immagini shock dalla Cina: pazienti sospetti trascinati con la forza fuori dalle loro case VIDEO Secondo quanto riportato, il ... meteoweb.eu

