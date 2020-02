Coronavirus, passeggera sulla Diamond Princess: “Come viviamo in quarantena” (Di martedì 11 febbraio 2020) La nave da crociera Diamond Princess si trova ancora nel porto di Yokohama, a sud-ovest di Tokyo: a bordo ci sarebbero 3.700 passeggeri, 35 dei quali sono italiani. Le persone risultate positive al Coronavirus sono salite a 126 (nessun connazionale è infetto): “Ci fanno test febbre ogni 4 ore”, ha scritto una passeggera italiana della Diamond Princess sui social. “Tutto ciò finirà presto. Lo so. Ne sono sicura. Si stanno prendendo cura di noi in modo impeccabile, sia la compagnia di crociera che la sanità giapponese”, ha confessato la donna. Ma come si vive nelle cabine? Coronavirus, passeggera sulla Diamond Princess “Questa è la nostra cabina – ha spiegato la passeggera italiana a bordo della Diamond Princess, ferma nel porto giapponese dallo scorso 4 febbraio a causa dell’epidemia di Coronavirus -. Ci hanno portato delle salviettine ... notizie

