Coronavirus, parlano gli studenti italiani rimpatriati dalla Cina: «Stiamo bene, vorremmo essere ancora lì» (Di martedì 11 febbraio 2020) «Sai qual è la cosa che mi dispiace di più? Non aver potuto finire il mio anno a Handa. Questi cinque mesi sono stati bellissimi». Cento ragazzi italiani in Cina, 14 a Hong Kong, stavano vivendo un anno all’estero grazie al programma dell’associazione Intercultura-Afs. A causa dello scoppio dell’epidemia del Coronavirus, la loro esperienza ha subito una brusca interruzione: sono dovuti tornare in Italia per una questione di sicurezza. Abbiamo parlato con due ragazzi di 17 anni andati in Cina grazie a Intercultura: dal rimpatrio al reinserimento a scuola, ci hanno raccontato come stanno vivendo questi giorni e quali sono le misure precauzionali adottate. Il racconto di A.F.: «Ringrazierò sempre la Cina per questi mesi incredibili» «È cominciato tutto verso il 20 gennaio. Avevamo un gruppo su Wechat – una sorta di Whatsapp cinese, spiega A.F. – con i ... open.online

