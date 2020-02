Coronavirus, OMS: “Emergenza per la Cina e pericolo per il mondo” (Di martedì 11 febbraio 2020) “Con il 99% dei casi di Coronavirus Cina, è ancora un’emergenza per il Paese ma rappresenta una grave minaccia per il resto del mondo“: lo ha dichiarato il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aprendo oggi a Ginevra il forum globale di ricerca e innovazione per mobilitare azioni internazionali in risposta al nuovo Coronavirus 2019-nCoV. “E’ difficile credere che solo due mesi fa il Coronavirus ci fosse completamente sconosciuto e oggi è arrivato a catturare l’attenzione dei media, dei mercati finanziari e dei leader politici“. “Fino ad oggi sono stati registrati 43mila casi di infezione da Coronavirus, il 99% dei quali in Cina, con 1.000 morti. L’85% delle persone colpite ha sintomi molto lievi, il 15% più gravi ma la mortalità è del 2%“: lo ha affermato Emanuele ... meteoweb.eu

