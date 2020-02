Coronavirus, oltre mille morti, più della Sars. Primo caso in California. Di Maio: “300 milioni di euro per sostenere il Made in Italy” (Di martedì 11 febbraio 2020) Sale il numero dei morti per il Coronavirus: oltre mille persone, come ha annunciato il governo cinese, ben più delle vittime della Sars. In Cina si contano 42.600 contagi, con 2.500 nuovi casi segnalati. Cresce anche il numero di contagi nel resto del mondo: gli Stati Uniti hanno confermato il Primo contagio da Coronavirus in California, che porta a 13 il numero dei pazienti nel Paese. Si tratta di un uomo che era stato evacuato da Wuhan, in Cina, su un volo noleggiato dal Dipartimento di Stato la scorsa settimana. In Europa sono 37 i casi accertati, prevalentemente in Francia e in Germania, e in Italia i malati della nuova polmonite virale restano tre, tutti “importati” dall’estero: la coppia di turisti cinesi, ancora in terapia intensiva, e il 29enne rimpatriato da Wuhan. E secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, questa è solo “la punta ... ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, oltre mille morti. La Cina annuncia possibile vaccino. Di Maio: 'Andiamo a prendere Niccolò' #ANSA - MediasetTgcom24 : Coronavirus, sale a oltre mille il bilancio dei morti in Cina #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Oltre 42.600 contagi in #Cina e 1.016 i morti. Al via la sperimentazione di un #vaccino sui topi… -