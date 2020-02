Coronavirus, migliorano le condizioni della coppia cinese (Di martedì 11 febbraio 2020) Nuovo bollettino medico dello ‘Spallanzani’ sulla coppia cinese colpita dal Coronavirus: “Le condizioni sono in miglioramento”. ROMA – E’ stato emesso dallo Spallanzani il nuovo bollettino medico sulla coppia cinese colpita dal Coronavirus. “I due pazienti – sottolineato i medici – sono ancora ricoverati in terapia intensiva. Presentano entrambi un lieve miglioramento delle condizioni generali. In particolare, il paziente maschio presenta una riduzione del supporto respiratorio, con partecipazione attiva alla respirazione. La prognosi resta riservata“. I casi confermati restano tre con il nosocomio che continua il proprio lavoro sulle persone ricoverate. In nove stanno aspettando il responso dei test. In Italia rafforzati i controlli Saranno rafforzati ancora di più i controlli in Italia. Il Governo sta studiando ... newsmondo

